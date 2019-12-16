الإصابة تبعد سيدريك يامبيري عن الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي الاتفاق، مساء اليوم الاثنين، تفاصيل الإصابة التي يُعاني منها مدافع الفريق الأول لكرة القدم، سيدريك يامبيري.

وكان مدافع إفريقيا الوسطى، سيدريك يامبيري، قد تعرض للإصابة خلال مباراة الاتفاق ضد الفتح الأخيرة، ليُغادر الملعب في الدقيقة 69.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها سيدريك يامبيري عن معاناته من إصابة في العضلة الضامة، ويحتاج إلى فترة راحة لمدة أسبوعين على أن يخضع إلى فحوصات طبية قبل دخوله التمارين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة عقب الفوز على الفتح بهدف دون رد.