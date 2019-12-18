الإطاحة بثلاثة متهمين لارتكابهم جرائم نصب واحتيال في القصيم

المواطن - واس

أطاحت شرطة القصيم بثلاثة أشخاص تورطوا في ارتكاب جرائم نصب واحتيال.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها , أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط ثلاثة متهمين – مواطنٌ ومقيمين من الجنسية اليمنية – في العقد الثالث والرابع من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم نصبٍ واحتيال من خلال إيهام ضحاياهم بممارستهم لخدمة استبدال العملاتٍ النقدية والاستيلاء على أموالهم .

وأشار المتحدث إلى أنه قد ضُبط بحوزة المتهمين ما يزيد على خمسةٍ وعشرين ألف ريال ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقروا بما نسب إليهم ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.