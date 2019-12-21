الإطاحة بعصابة سرقة عملاء البنوك بالرياض.. نفذوا جرائم بـ400 ألف ريال

المواطن - الرياض

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري تفاصيل الإطاحة بتنظيم إجرامي يمتهن الترصد لعملاء البنوك وسرقة ما بحوزتهم.

وأوضح التويجري أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من الإطاحة بتنظيم إجرامي يمتهن الترصد لعملاء البنوك وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ نقدية، والقبض على عناصره، بعد محاولتهم مقاومة رجال الأمن، وعددهم “5” من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية/ تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع.

وأضاف التويجري أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروّا بارتكاب “5” جرائم بلغت المبالغ النقدية المسروقة بها (400,000) أربعمائة ألف ريال، إضافةً إلى محاولة فشلوا خلالها في سلب حقيبة تحوي (361,000) ثلاثمائة وواحد وستين ألف ريال من أحد عملاء البنوك، وعثر بحوزتهم على أدواتٍ حادة تستخدم لكسر زجاج المركبات، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.

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