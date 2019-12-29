الإطاحة بمواطن تورط في سرقة المساجد بالقصيم
يستخدم سيارة مسروقة لتنفيذ جريمته

الإطاحة بمواطن تورط في سرقة المساجد بالقصيم

2019/12/29
الساعة 6:05 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

ألقت شرطة القصيم القبض على مواطن تورط في سرقة المساجد وبحوزته سيارة مسروقة يستخدمها لهذا الغرض.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت بفضل الله تعالى عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم السرقة من المساجد والاستيلاء على أجهزتها ومقتنياتها، كما جرى ضبط مركبةٍ بحوزته قام بسرقتها واستخدامها لهذا الغرض، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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Mohammad saad
ضيف
Mohammad saad

حسبي الله ونعم الوكيل فيه المجرم هذا لابد من قطع يده من مفصل الكف لكي يكون عبره لغيره من الذي تسول له نفسه عمل مثل ما قام به هذا الساقط الحقير

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15 ساعة


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