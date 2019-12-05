الإعلان عن حكام مباريات اليوم في كأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

مباريات اليوم

ويُدير مباراة العدالة ضد الروضة التي ستُقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، عند الساعة 2:25 مساء، الحكم خالد صلوي، ويُساعده حسن النحيت ومحمد المطرودي، والحكم الرابع محمد السماعيل.

وتُقام مباراة الفيحاء ضد الدرع على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، عند الساعة 3:10 مساء، ويُديرها عبدالله العويدان، ويُساعده ناصر الفايدي وسعد الشبرمي، والحكم الرابع عبدالله ظافر.

ويحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، مباراة ضمك ضد الجيل عند الساعة 3:20 مساء، ويُديرها محمد البريدي، ويُساعده أحمد العتيق وعبدالله آل مداد، والحكم الرابع ممدوح آل شهدان.

وانطلقت منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الثلاثاء الماضية، ونجحت فرق أُحد، الوحدة، الفتح، الشعلة والفيصلي في خطف بطاقتي التأهل إلى الدور الـ16.