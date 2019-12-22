الإفراج عن سامي عنان رئيس أركان جيش مصر الأسبق

المواطن - متابعة

أفرجت السلطات المصرية، أمس الأحد، عن الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري الأسبق.

وقال ناصر أمين محامي عنان: إن رئيس الأركان الأسبق أخلي سبيله عصر الأحد، وتوجه لمنزله على الفور، وهو بصحة جيدة، بحسب تصريحاته إلى “العربية نت”.

وكان عنان قد أحيل للتحقيق في يناير من العام 2018 في القضية رقم 1لسنة 2018 بقرار من المدعي العام العسكري بتهم ارتكاب مخالفات قانونية صريحة، مثلت إخلالًا جسيمًا بقواعد ولوائح الخدمة بضباط القوات المسلحة.

وأعلن الجيش المصري إحالة عنان للتحقيق بسبب ارتكابه مخالفات قانونية، منها إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، وكذلك تضمين البيان الذي ألقاه بشأن ترشحه للرئاسة، تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري، وارتكابه جريمة التزوير في المحررات الرسمية.

وذكر الجيش، في بيان وقتها، أن عنان أعلن ما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة، على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.

وبعد ذلك استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، اسم سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين، وذلك بعد ثبوت احتفاظه بصفته العسكرية.

يذكر أن حزب مصر العروبة الذي كان يترأسه الفريق سامي عنان قد أعلن ترشح عنان لانتخابات الرئاسة المصرية التي جرت في مارس من العام 2018.

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