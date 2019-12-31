الإمارات تستعد لدخول غينيس الليلة بعروض الألعاب النارية

المواطن - متابعة

تستعد الإمارات لاستقبال عام 2020، بعروض استثنائية للألعاب النارية، التي ستضيء سماؤها عند الساعة الثانية عشرة من ليل اليوم الثلاثاء، في حدث ينتظره مئات ملايين المتابعين من داخل الدولة وخارجها.

وتتطلع الإمارات هذا العام إلى تسجيل أرقام جديدة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال عروض الألعاب النارية التي ستشهدها معظم مناطق الدولة، وتحديدًا عبر العرض الذي ينظمه مهرجان الشيخ زايد في أبو ظبي، وعروض إمارة رأس الخيمة التي تشهد استخدام القذائف اليابانية الهوائية للمرة الأولى في المنطقة.

وتجتذب عروض الألعاب النارية التي تنظمها دولة الإمارات ليلة رأس السنة، الزائرين العرب والأجانب من الخارج، إضافة إلى مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين داخل الدولة، كما تعكس فخامة وضخامة هذه العروض مدى العناية الخاصة التي توليها دولة الإمارات لصناعة الترفيه.

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