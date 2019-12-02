الإمارات تودع كأس الخليج بالخسارة ضد #قطر

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة قطر ضد الإمارات، التي أُقيمت على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الأولى في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24″، بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 4/ 2.

قطر ضد الإمارات:

وبدأت مباراة قطر ضد الإمارات بشكل سريع، وتمكن أصحاب الأرض من هز الشباك في الدقيقة 20 عن طريق النجم أكرم عفيف الذي استغل خطأ المدافع محمد مرزوق وانفرد بالمرمى.

وضغط أصحاب الأرض بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ولجأ حكم مباراة قطر ضد الإمارات إلى تقنية الفيديو، واحتسب ركلة جزاء للعنابي في الدقيقة 26، سددها أكرم عفيف بنجاح.

ونجح الأبيض في تقليص الفارق عن طريق علي مبخوت عند الدقيقة 33 من ركلة جزاء، واستمرت محاولات المنتخبين، ولكنهما لم يتمكنا من هز الشباك، لينتهي الشوط الأول من مباراة قطر ضد الإمارات بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 2/ 1.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، حرمت العارضة أكرم عفيف من تسجيل الهدف الثالث، قبل أن يهز حسن الهيدوس شباك الأبيض في الدقيقة 52، وكاد علي مبخوت أن يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 75، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم.

وتمكن علي مبخوت من تسجيل الهدف الثاني له وللأبيض في الدقيقة 77 من تسديدة قوية، ونجح أصحاب الأرض في إحراز الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع عن طريق خوخي بوعلام.

وبعد مباراة قطر ضد الإمارات اليوم، ودع الأبيض منافسات بطولة كأس الخليج العربي من الدور الأول برصيد 3 نقاط، فيما رفع العنابي رصيده إلى 6 نقاط، ليتأهل إلى نصف النهائي، مع العراق متصدر المجموعة الأولى.