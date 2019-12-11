الإنتر لا يمانع رحيل مارتينيز

المواطن - مروة نبيل

كشف المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان الإيطالي، بيبي ماروتا عن احتمالات التفريط في مهاجمه الأرجنتيني الشاب لاوتارو مارتينيز خلال الفترة المقبلة.

وقال ماروتا: “إذا أراد لاوتارو مارتينيز الرحيل سنقيم الأمر.. نحن إنتر ميلان، ولا ضرورة لدينا لبيع أي لاعب، نريد أن نتطور بوجود لاعبين شباب مهمين مثل لاوتارو وروميلو لوكاكو”.

واختتم ماروتا تصريحاته لشبكة “سبورت ميدياست” الإيطالية، قائلًا: “إذا أراد لاوتارو مارتينيز الاستمرار معنا سنكون سُعداء، فهو مرتبط بنا حتى الآن”.

ويُعد لاوتارو مارتينيز هدفًا للعديد من كبار الأندية الأوروبية، وعلى رأسهم برشلونة، الذي يرى في المهاجم الأرجنتيني، خليفة لنجمه الأوروغوياني لويس سواريز.

ويبدو أن الاجتماعات العديدة التي حدثت بين إدارتي برشلونة وإنتر ميلان في الساعات الماضية، قد أثمرت عن نتائج جيدة.