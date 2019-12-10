الاتحاد الآسيوي: #الهلال أكثر الأندية السعودية نجاحًا

المواطن - مروة نبيل

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، بالفريق الأول بنادي الهلال، قبل مشاركته في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2019.

وتوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019 بعد فوزه على أوراوا ريد دايموندز الياباني بنتيجة 3/ 0 بمجموع المباراتين، ليُشارك في مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه.

الهلال الأكثر نجاحًا:

وأوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن نادي الهلال أصبح أول فريق من منطقة غرب آسيا ينجح في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا منذ عام 2011 عندما توج السد القطري باللقب.

وأضاف: “يعتبر الهلال أكثر الأندية السعودية نجاحًا، من خلال فوزه بلقب الدوري المحلي 15 مرة، وهو ثالث الأندية السعودية التي تشارك في كأس العالم للأندية، والأول منذ مشاركة الاتحاد بالبطولة عام 2005”.

وتابع: “رغم حصوله على المركز الثاني في الدوري السعودي الموسم الماضي خلف النصر، إلا أن الهلال ظهر بقوة في دوري أبطال آسيا لينهي فترة انتظار طويل ويحصد كأس البطولة”.

الهلال في المونديال:

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشوار في بطولة كأس العالم للأندية 2019 بمواجهة الترجي التونسي، يوم السبت، وفي حالة نجاحه بتحقيق الفوز فإنه سيتأهل لمقابلة فلامينغو البرازيلي في الدور قبل النهائي.

وأشاد الاتحاد الآسيوي بعدد من نجوم الزعيم، وقال: “يبرز في صفوف الهلال المهاجم الفرنسي بافيتمبي غوميز الفائز بجائزتي الهداف وأفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2019، إلى جانب عدد من النجوم المحليين، وعلى رأسهم سلمان الفرج وسالم الدوسري”.