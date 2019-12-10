الاتحاد السعودي يُطلق جائزة الجمهور المثالي

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في الاتحاد السعودي لكرة القدم إطلاق جائزة الجمهور المثالي لمنافسات الموسم الرياضي الحالي.

وتأتي هذه الجائزة في سياق اهتمام الاتحاد واللجنة بالجمهور الرياضي في المملكة، خاصة وأن كرة القدم في السعودية تحظى بمتابعة جماهيرية كبرى، وهناك تنافس شريف بين الجماهير لمساندة ودعم المنتخب والأندية بشكل ملحوظ.

وجاءت فكرة هذه الجائزة تقديرًا لجماهير الأندية التي ترسم صورة رائعة ومشرفة للتشجيع في المملكة، وانطلاقًا من مبدأ التحفيز والرفع من قيمة التنافس الجماهيري.

وأكد رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والجماهيرية، نزيه النصر أن هذه الجائزة سوف تستند إلى مجموعة من المعايير المختلفة من بينهما نسبة الحضور الجماهير لكل فريق في مجمل مبارياته خلال منافسات الدوري.

وأضاف: “ومن بين المعايير عدد المخالفات الانضباطية المسجلة في حق جمهور النادي، فعالية التشجيع، تنظيم مجالس الجمهور، المبادرات المبتكرة والمنفذة عبر أو مع الجمهور”.

وأعرب نزيه النصر عن أمله في أن تسهم هذه الجائزة في الرفع من القيم الأخلاقية، والحد من أي ظواهر سلبية محتملة، على أن يتم تسليم الجائزة لأفضل ثلاثة جماهير نهاية الموسم الرياضي.