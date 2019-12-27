الاتحاد يؤمن نفسه في أزمة لاعبيه الأجانب

المواطن - مروة نبيل

حرصت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي على تأمين نفسها في أزمة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الأجانب، خوفًا من توقيع عقوبات على العميد.

وأكد الإعلامي وليد الفراج وفقًا لمصادر اتحادية، أن خيمينيز تمت مخالصته ولا يُطالب العميد بأي شيء، مضيفًا: “فيتشيو جاري العمل الآن من نادي الاتحاد لتوقيع مخالصة معه، وبشكل عام عقده بسيط وغير مقلق”.

وتابع الفراج حديثه في برنامجه “الدوري مع وليد”، قائلًا: “وسانوغو هناك مفاوضات بشكل ودي معه لإعادته، ويبدو أنه في طريقه إلى الاتحاد مرة أخرى، أما جوناس فتقرير المدرب تين كات خلال 48 ساعة سيُحدد مصيره”.

واختتم وليد الفراج تصريحاته قائلًا: “المغربي مروان دا كوستا هو اللاعب الوحيد المغادر، لأن هناك رغبة من اللاعب بعدم الاستمرار، ولذلك لا يوجد أي مخاطر عاجلة على الاتحاد أو قضايا تُهدد بخصم نقاط من رصيده”.

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