الاتحاد يحتفل بالذكرى الـ15 على تتويجه الآسيوي

المواطن - محمد سمعه

يحتفل نادي الاتحاد اليوم الموافق الأول من ديسمبر بالذكرى الخامسة عشرة على تتويجه ببطولة دوري أبطال آسيا في عام 2004 على حساب فريق سيونجنام الكوري الجنوبي.

وكان الاتحاد خسر ذهابًا في جدة بثلاثية مقابل هدف أمام نادي سيونجنام حيث اعتقد الجميع أن دوري أبطال آسيا بعيدًا عن الاتحاد، لكن العميد جاء بشراسة في مباراة العودة وتمكن من الفوز في كوريا الجنوبية بخماسية دون رد.

وأحرز خماسية الاتحاد في مباراة العودة كل من ” مناف أبو شقير، محمد نور هدفين، حمزة إدريس، رضا تكر”.

ولم يشارك الاتحاد في مونديال الأندية عام 2004 لأن البطولة لم تُقم، لكنه تُوج في 2005 بلقب دوري أبطال آسيا للعام الثاني على التوالي وتأهل لمونديال الأندية الذي أُقيم في اليابان.

وتقابل الاتحاد في لقائه الأول في مونديال الأندية بعام 2005 مع النادي الأهلي المصري وتمكن من الفوز بهدف دون رد سجله محمد نور في ذلك الوقت.