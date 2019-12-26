الاتحاد يحسم أولى الصفقات لمدة ثلاثة مواسم
من الدوري الأرجنتيني

الاتحاد يحسم أولى الصفقات لمدة ثلاثة مواسم

2019/12/27
الساعة 2:25 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في حسم أولى صفقات فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت شبكة TYC SPORTS الأرجنتينية إن الاتحاد سيتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني ليوناردو غيل لاعب وسط نادي روساريو سنترال الأرجنتيني لمدة ثلاثة مواسم مقابل الحصول على مليون ونصف المليون دولار أمريكي.

وفي وقت سابق، حرص المغربي كريم الأحمدي، نجم نادي الاتحاد على توجيه رسالة خاصة لجماهير الاتحاد من أجل تهدئة ثورة غضبهم، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق الأول خلال الفترة الأخيرة.

وقال الأحمدي بأنه لن يرحل ويترك الاتحاد في ظرفه الحالي مضيفًا أنه يحترم تعاقده مع العميد.

واتسمت رسالة الأحمدي بالذكاء، قائلًا للاتحاديين بأنهم ليس عليهم القلق خاصة أنه واحد من نجوم الفريق وكنجم يجب عليه أن يكون بمثابة القائد للاعبين، كما أن الأحمدي لم يُرد زيادة غضب الاتحاديين بعد رحيل العديد من اللاعبين عن طريق فسخ التعاقد مثل الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو والمغربي مروان دا كوستا واللاعب الإيفواري سيكو سانوجو.

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أتحادي صميم
ضيف
أتحادي صميم

أخاف نه يسوي مثلهم

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5 ساعة
أتحادي صميم
ضيف
أتحادي صميم

أخاف يسو مثلهم

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5 ساعة
انور
ضيف
انور

لو تروح معهم كان افضل ولا تنسى تاخد معاك منصور الحربي وفواز القرني وزياد المولد والبيشي عبدالعزيز

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1 يوم
مشعل
ضيف
مشعل

لتروح معهم لنت افضل لعب منصور الحربي و فواز القرني وزياد المولدوالبيشي عبدالعزيز

أعجبني1لم يعجبني  رد
4 ساعة


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