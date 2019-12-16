الاتحاد يحول طلب دا كوستا إلى الإدارة القانونية

المواطن - مروة نبيل

عقد مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، اجتماعًا طارئًا، مساء اليوم الاثنين، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، لمناقشة المستجدات.

وتحدث الحائلي في بداية الاجتماع عن الوضع العام لنادي الاتحاد بشك عام، والفريق الأول لكرة القدم على وجه التحديد، والجوانب المالية المترتبة على القضايا الخارجية والالتزامات القائمة على العميد.

ووجه مجلس إدارة نادي الاتحاد بتحويل الخطاب المرسل من المدافع المغربي الدولي مروان دا كوستا بطلب فسخ عقده مع الفريق الأول لكرة القدم إلى الإدارة القانونية لدراسته واتخاذ اللازم حياله.

كما أعلن حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن رفع طلب إلى الهيئة العامة للرياضة بعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية.

يُذكر أن مروان دا كوستا غادر السعودية، وطلب فسخ عقده مع نادي الاتحاد لتأخر الحصول على مستحقاته المالية، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.