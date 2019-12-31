الاتحاد يختتم استعداداته لمواجهته ضد الفتح
في كأس الملك سلمان

الاتحاد يختتم استعداداته لمواجهته ضد الفتح

2019/12/31
الساعة 8:54 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، مساء اليوم الثلاثاء، استعداداته لمباراة الاتحاد ضد الفتح، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء.

الاتحاد ضد الفتح:

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الفتح ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء يوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وخصص المدرب الهولندي هينك تين كات الحصة التدريبية اليوم للنواحي الفنية، وعقب نهاية مران الاتحاد الجماعي دخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم معسكرهم الإعدادي لمباراة الاتحاد ضد الفتح غدًا.

وشهدت تدريبات الاتحاد اليوم مشاركة الوافد الجديد، الأرجنتيني ليوناردو جيل للمرة الأولى بعد تعاقد مجلس الإدارة معه بالأمس، وسط استقبال الجهازين الإداري والفني وزملائه اللاعبين.

ولعب الاتحاد ضد الفتح مؤخرًا، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

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