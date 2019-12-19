الاتحاد يخذل جماهيره ويسقط برباعية ضد الفيحاء

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الفيحاء ضد الاتحاد التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الفريق البرتقالي بنتيجة 4/1.

الفيحاء ضد الاتحاد

وبدأت مباراة الفيحاء ضد الاتحاد بشكل سريع للغاية، وتمكن الفريق البرتقالي من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 3 دقائق فقط على انطلاق اللقاء عن طريق النجم التشيلي روني فرنانديز من ركلة جزاء.

وانتفض لاعبو العميد بعد اهتزاز شباكهم بهدف، ونجح النجم البرازيلي رومارينيو في تسجيل هدف التعادل من تسديدة مميزة عند الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول من مباراة الفيحاء والاتحاد بالتعادل بنتيجة 1/1.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تمكن النجم صامويل أوسو من تسجيل الهدف الثاني في شباك العميد عند الدقيقة 49، واستمرت محاولات أصحاب الأرض، وحصل على ركلة جزاء سددها فرنانديز بنجاح في الدقيقة 71.

وعزز الفريق البرتقالي تقدمه بهدف رابع عن طريق فرنانديز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لتنتهي مباراة الفيحاء ضد الاتحاد بهزيمة العميد برباعية.

وبعد مباراة الفيحاء ضد الاتحاد اليوم، رفع الفريق البرتقالي رصيده إلى 16 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد العميد عند 12 نقطة فقط.

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