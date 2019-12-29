الاتحاد يدفع ثمن قرار اتحاد القدم الأخير

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي الاتحاد سيدفع ثمن القرار الأخير للاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقالت التقارير الإخبارية إن اتحاد القدم أرسل خطابه لكل الأندية من أجل تقديم مسيرات وتفاصيل رواتب اللاعبين الأجانب والمحليين ومديري الاحتراف له، تجنبًا لحدوث أي أزمة تتعلق بإنهاء العقد بسبب المستحقات المالية أو تأخير الرواتب، ومن أجل فتح الطريق للتعاقد مع صفقات جديدة في يناير.

وسيكون نادي الاتحاد مضطرًا لتسديد كافة الرواتب المتأخرة عليه للاعبين الذين فسخوا العقد مثل سيكو سانوجو ومروان داكوستا والأرجنتيني إيمليانو فيتشيو حتى يكون الطريق مفتوح أمامه لضم أي صفقة يريدها في الميركاتو الشتوي مع قيدها.

من ناحية أخرى، أعلن الهولندي هينك تين كات مدرب الاتحاد عن ضم النادي للاعب الأرجنتيني ليوناردو غيل نجم نادي روساريو سنترال الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتعادل الاتحاد أمس مع الفتح بنتيجة هدف لكل فريق في الجولة الـ13 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يتواجد الاتحاد بالمركز الـ13 برصيد 13 نقطة.

يذكر أن الدوري السعودي للمحترفين، نجح في جلب العديد من النجوم الكبار سواء من إفريقيا أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية لزيادة إثارة الدوري، بجانب أن تتويج الهلال بدوري أبطال آسيا 2019، زاد من قوة الدوري السعودي بجعله جذابًا أمام النجوم الكبار للقدوم وخوض تجربة الاحتراف فيه.

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