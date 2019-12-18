الاتحاد يصل المجمعة

المواطن - مروة نبيل

وصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى المجمعة استعدادًا لمواجهته المقبلة ضد الفيحاء.

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول الفريق الأول لكرة القدم إلى المجمعة تمهيدًا لمباراته ضد الفيحاء، مساء يوم غد الخميس.

ويلعب الفيحاء والاتحاد على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية، في افتتاح منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويدخل الفريقان المباراة بهدف تحقيق الفوز؛ وتحسين أوضاعهما.

ويُعانى الاتحاد من تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، والعديد من الأزمات والتي كان آخرها مغادرة المدافع المغربي مروان دا كوستا وطلبه فسخ عقده؛ لعدم حصوله على مستحقاته المالية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة.