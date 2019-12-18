الاتحاد يقترب من حسم صفقة أرجنتينية

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن إدارة نادي الاتحاد اقتربت من حسم صفقة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي روزاريو الأرجنتيني ليوناردو جيل، في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشارت الصحف الأرجنتينية، أن نادي الاتحاد يسعى لحسم صفقة ليوناردو جيل صاحب الـ28 عامًا سريعًا، لبدء الاستعداد مع الفريق الأول لكرة القدم لمبارياته الرسمية، ورصدت الإدارة مبلغ 1.8 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يضم نادي الاتحاد أكثر من صفقة سواء أجنبية أو محلية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أملًا في إنقاذ موسم الفريق الأول لكرة القدم، الذي يُعاني من تراجع النتائج.

وعانى الاتحاد من رحيل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الأجانب خلال الفترة الأخيرة، وكان آخرهم المدافع المغربي مروان دا كوستا الذي طلب فسخ عقده لعدم حصوله على مستحقاته المالية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة.