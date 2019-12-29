الاتحاد يواصل استعداداته لمباراته ضد الفتح

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، مساء أمس الأحد، استعداداته لمباراة الاتحاد ضد الفتح، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.

الاتحاد ضد الفتح:

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الفتح ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء يوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الاتحاد ضد الفتح بالأمس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتأدية تدريبات استرجاعية، فيما تركز مران باقي عناصر الفريق على الجوانب الفنية.

ولعب الاتحاد ضد الفتح بالأمس في إطار مواجهات الجولة الـ13، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم النموذجي عن طريق محمد مجرشي في الدقيقة 74، وسجل عبدالرحمن الغامدي هدف التعادل في الدقيقة 94.

وبعد مباراة الاتحاد ضد الفتح في الجولة الـ13، رفع العميد رصيده إلى 13 نقطة ليحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق 4 نقاط عن النموذجي صاحب المركز الـ14.

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