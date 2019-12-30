الاتحاد يُحدد موعد الجمعية العمومية غير العادية
بعد موافقة هيئة الرياضة

الاتحاد يُحدد موعد الجمعية العمومية غير العادية

2019/12/30
الساعة 10:22 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن موعد عقد الجمعية العمومية غير العادية.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، قد دعا لعقد الجمعية العمومية غير العادية في اجتماعه الطارئ الذي عقده مؤخرًا.

وأوضح حساب الاتحاد الرسمي أنه تقرر عقد الجمعية العمومية غير العادية، في السابعة مساء الخميس المقبل، في مقر النادي، وذلك بعد أن تلقى النادي اليوم موافقة الهيئة العامة للرياضة على عقدها.

وسوف يكون حضور الاجتماع لأعضاء الجمعية العمومية، وذلك وفقًا للوائح والتنظيمات المعتمدة من الهيئة العامة للرياضة.

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