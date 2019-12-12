#الاتحاد يُحفز لاعبيه بالمكافآت
لتحقيق الانتصارات

#الاتحاد يُحفز لاعبيه بالمكافآت

2019/12/12
الساعة 2:02 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي الاتحاد لتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم من أجل تحقيق الانتصارات والعودة بشكل قوي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكدت تقارير صحافية أن إدارة نادي الاتحاد تحرص على تحفيز اللاعبين معنويًا برصد مكافآت خاصة في حالة حصد نقاط المباراة، للظهور بأفضل شكل ممكن خلال الفترة المقبلة ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج.

ويلعب الاتحاد ضد الفيصلي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، عند الساعة 7:45 مساء يوم السبت المقبل، في الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة.

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