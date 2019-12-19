الاتحاد يُعاني قبل مباراة الفيحاء

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من تراجع النتائج قبل مباراته ضد الفيحاء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يُعاني

وخسر الاتحاد 5 من أصل 6 مواجهات خاضها مؤخرًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز في مباراة واحدة فقط، واهتزت شباكه هدفين في 4 لقاءات من تلك الهزائم.

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى 171 محاولة تسديد على المرمى هذا الموسم، أكثر بـ17 محاولة على الأقل من التي تعرض لها أي فريق آخر، ما يدل على معاناته دفاعيًا.

الفيحاء ضد الاتحاد

ويلعب الفيحاء ضد الاتحاد على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية، ويدخل الفريقان المباراة بهدف تحقيق الفوز؛ وتحسين أوضاعهما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الفيحاء ضد الاتحاد اليوم، يحتل الفريق البرتقالي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن العميد صاحب المركز الـ13.

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