الاتحاد يُعلن ضم ليوناردو غيل رسميًا
قادمًا من الدوري الأرجنتيني

الاتحاد يُعلن ضم ليوناردو غيل رسميًا

2019/12/30
الساعة 5:47 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتحاد وبشكل رسمي اليوم الاثنين عن ضمه للاعب الأرجنتيني ليوناردو غيل من صفوف نادي روساريو سنترال الأرجنتيني في فترة الانتقالات الشتوية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر ” تويتر” أن غيل انضم لكتيبة النمور الاتحادية كأول صفقة للعميد في ميركاتو يناير الشتوي دون تحديد مدة العقد.

وقالت شبكة TYC SPORTS الأرجنتينية في وقت سابق إن الاتحاد سيتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني ليوناردو غيل لاعب وسط نادي روساريو سنترال الأرجنتيني لمدة ثلاثة مواسم مقابل الحصول على 1.5 مليون دولار أمريكي.

وتُشير التقارير الإخبارية إلى أن غيل سيشارك مع الاتحاد في اللقاء الأول له بقميص العميد يوم 10 يناير المقبل، حيث تُقام المباراة ضد نادي النصر ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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