الاتفاق .. والحفاظ على سلسلة عدم الخسارة ضد #الفتح

المواطن - مروة نبيل

يلعب الاتفاق ضد الفتح اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتفاق ضد الفتح

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى فارس الدهناء في مباريات الاتفاق ضد الفتح الأخيرة في الدوري السعودي للمحترفين.

ولفتت “أوبتا”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لم يخسر في آخر 6 مباريات لعبها ضد الفتح في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولكنه تعادل في 5 منها، وفاز مرة واحدة.

ويطمح فارس الدهناء في استغلال عاملي الأرض والجمهور وخطف نقاط مباراة الاتفاق ضد الفتح اليوم، فيما يسعى النموذجي لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يقع الفتح في المركز الـ15 برصيد 5 نقاط.