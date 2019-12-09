الاستقرار يُغير سياسة #الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

يحظى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي باستقرار فني وإداري، خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، الأمر الذي رفع طموحات الجماهير.

ويسير الفيصلي بشكل جيد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتل المركز السادس برصيد 17 نقطة من 10 مباريات.

استقرار الفيصلي:

وأشاد الإعلامي أحمد المصيبيح، خلال تصريحاته لبرنامج كورة، بالمجهود الكبير الذي تقوم به إدارة نادي الفيصلي لتطوير الفريق الأول لكرة القدم.

وتابع: “هناك عمل جبار قامت به إدارة نادي الفيصلي في اختيار المدرب واللاعبين الأجانب واستقرار النادي والدعم أثر بشكل كبير على نتائج الفريق هذا الموسم”.

وكشف الكاتب الرياضي عيد الثقيل سبب تباين مستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي خلال الدورين الأول والثاني من الدوري.

وأضاف: “سياسة الفيصلي هي الابتعاد عن الهبوط، لذلك نجده يجمع أكبر عدد من النقاط في الدور الأول ثم يتراجع الأداء في الدور الثاني، ولابد أن يختلف سقف طموح الفريق؛ لأنهم قاموا بعمل كبير فنيًّا وإداريًّا”.