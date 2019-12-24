الانتقادات تُحاصر إدارة الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

يواجه مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي موجة من الانتقادات الحادة خلال الفترة الأخيرة، بسبب المشاكل العديدة التي يمر بها العميد.

إدارة مفلسة

وطالب الإعلامي الرياضي سليمان الجابري برحيل مجلس إدارة العميد، وقال خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “إدارة الاتحاد بقيادة أنمار الحائلي مفلسة ويجب عليها الرحيل بشكل عاجل”.

وانتقد الكاتب الرياضي معاذ المسلم مجلس الإدارة والظروف التي يمر بها الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية، وقال: “في الاتحاد .. مات الضمير .. كان الله في عون جماهيره”.

وتابع معاذ مسلم خلال تصريحاته الإذاعية قائلًا: “كان يجب على إدارة الاتحاد أن تكون أفضل في التعامل مع الجماهير دون استخفاف”.

الاتحاد يُعاني

ويُعاني نادي الاتحاد من أزمات عديدة هذا الموسم، حيث تراجعت نتائج الفريق الأول لكرة القدم، وخسر مؤخرًا برباعية ضد الفيحاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليحتل المركز الـ13 برصيد 12 نقطة.

كما طالب أكثر من لاعب بفسخ تعاقده مع نادي الاتحاد بسبب تأخر المستحقات المالية، وكان آخرهم المدافع المغربي مروان دا كوستا، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

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