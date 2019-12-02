الانتقادات تُطارد فالفيردي

المواطن - محمد سمعه

تعرض المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة الإسباني، لانتقادات وهجوم شديد بعد نهاية مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد أمس الأحد في الدوري الإسباني.

ورغم فوز البارشا بهدف دون رد سجله الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن أداء النادي الكتالوني في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد لم يكن بالصورة الجيدة، مما جعل فئات عريضة من جماهير برشلونة تُبدي قلقها حول مستقبل الفريق في المنافسة على الألقاب في الموسم الجاري.

وشارك النجم الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب نادي برشلونة في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، وتعرض لصافرات استهجان من قبل جماهير أتلتيكو مدريد، وذلك بسبب السيناريو الذي اتبعه للرحيل عن صفوف الروخي بلانكوس والانضمام لنادي برشلونة في صيف 2019.

وأصبح رصيد البارشا بعد الفوز في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد 31 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بفارق الأهداف عن نادي ريال مدريد، بينما تجمد رصيد نادي أتلتيكو مدريد عند 25 نقطة في المركز السادس.

وواصل النجم ليونيل ميسي ممارسة هوايته المفضلة بإنقاذ برشلونة في المباريات الصعبة، حيث ظهر بقوة في معظم دقائق مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد وسجل هدف الفوز بطريقة رائعة في الدقيقة السابعة والثمانين بعد تعاون مثمر بينه وبين المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز.

وسيواجه برشلونة بعد الفوز في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، نادي ريال مايوركا يوم 7 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وكانت مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد أُقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل نادي أتلتيكو مدريد.

وقبل إقامة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، كان نادي برشلونة أعلن عن إصابة اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي وغيابه عن الملاعب لمدة عشرة أسابيع.

وكان برشلونة تمكن من الفوز على نادي بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثية مقابل هدف في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، أما نادي أتلتيكو مدريد فخسر من فريق يوفنتوس الإيطالي بهدف دون رد سجله اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا، قبل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بالأمس.