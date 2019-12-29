الانضباط تُغرم النصر والأهلي ومساعد فيتوريا

المواطن - مروة نبيل

وقعت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبات على ناديي النصر والأهلي، بالإضافة إلى مساعد مدرب العالمي، أرنالو مانويل.

وجاءت عقوبات لجنة الانضباط بسبب مباراتي النصر والعدالة، والأهلي مع ضمك، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلنت لجنة الانضباط عن تغريم مساعد المدرب البرتغالي روي فيتوريا، مانويل 20 ألف ريال بعد التدخين داخل الملعب، وألزمت النصر بدفع غرامة مالية قدرها 50 ألفًا و625 ريالًا خلال مدة أقصاها 30 يومًا، مضيفة أن القرار قابل للاستئناف.

وجاءت عقوبة النصر لتأخر الإداري في تسليم كشف أسماء المشاركين في المباراة لمدة سبع دقائق، وتأخر الفريق في الدخول إلى أرض الملعب قبل بداية المباراة وقبل بداية الشوط الثاني؛ ما أدى إلى تأخر بدء المباراة لدقيقتين وتأخر انطلاق الشوط الثاني دقيقة ونصفًا.

وغرمت لجنة الانضباط، النادي الأهلي مبلغ قدره 22 ألفًا و500 ريال، وذلك بعد تأخر إداري الفريق الأول لكرة القدم في تسليم كشف أسماء المشاركين في المباراة، وذلك وفقًا لبيانها الصادر، مساء اليوم الأحد.

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