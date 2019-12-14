الباحثة وداد القحطاني تنال الدكتوراه من جامعة نايف

المواطن - الرياض

حصلت المحاضرة بجامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية/ وداد بنت سعيد القحطاني على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز في الوراثة الجزيئية والخلوية من جامعة الملك سعود، حيث تمكنت من خلال بحث الدكتوراه من تطوير طريقة تشخيصية نووية جديدة بواسطة تصميم شفرات خاصة بروتينية يمكن من خلالها تشخيص أكثر من ٣٥٠ اعتلالاً في الصفائح النووية.

وكان عنوان الرسالة “الكشف عن بروتينات المتغايرة النسخ النووي للجين Lamin A/C”، وتكونت لجنة المناقشة من كلٍّ من:-

أ. د. انتصار السحيباني: أستاذة الوراثة الجزئية والخلوية في كلية العلوم بجامعة الملك سعود

أ. د. سعود العريفي: أستاذة الوراثة الجزئية والخلوية في كلية العلوم بجامعة الملك سعود

د. غادة البشر: أستاذ مشارك بعلم السموم في كلية العلوم بجامعة الملك سعود

أ. د. أحمد الجدع : أستاذ الكيمياء الحيوية في كلية الطب بجامعة الفيصل

أ. د. سيد عامر: أستاذ التقنية الحيوية في كلية العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

“المواطن” تبارك للدكتورة وداد القحطاني هذا الإنجاز وتتمنى لها التوفيق والنجاح.