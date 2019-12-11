البحرية الليبية: سنغرق أي سفينة تركية تقترب من سواحلنا

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حذر قائد البحرية بالجيش الليبي، بأن لديه “أوامر بإغراق أي سفينة تركية تقترب من سواحل ليبيا”، بحسب ما نقل موقع “غريك ريبورتر” Greek Reporter اليوناني، فيما قالت الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء: إنها تأمل ألا تضطر الحكومة الليبية لطلب إرسال قوات إليها.

اللواء فرج المهدوي، أطلق تحذيراته خلال مقابلة مع تلفزيون “ألفا” اليوناني هذا الأسبوع، وقال: “لدينا أوامر بإغراق أي سفينة تركية تقترب من سواحلنا”.

كما أعرب المهدوي عن اعتراضه الشديد على الاتفاقية الموقعة حديثًا بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية.

وكان المهدوي كتب على حسابه في “فيسبوك” باللغة اليونانية: “سوف نحرر العاصمة طرابلس ونحطم الحلم التركي”.

ويتحدث المهدوي اللغة اليونانية بطلاقة، حيث إنه تخرج في الأكاديمية البحرية باليونان عام 1970.

وكان فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي، أكد، في وقت سابق من الأربعاء، أن الجيش الليبي لن يسمح لتركيا وغيرها، بنهب ثروات الليبيين ومقدرات البلاد، تحت غطاء الاتفاقية الأمنية والبحرية غير الدستورية التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.