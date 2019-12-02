البحرين إلى نصف نهائي كأس الخليج بالفوز على #الكويت

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الكويت ضد البحرين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24″، بفوز المنتخب البحريني بنتيجة 4/ 2.

وتأهل المنتخب البحريني إلى نصف نهائي خليجي 24 بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف الأخضر المتصدر، وبفارق الأهداف عن عمان صاحب المركز الثالث، فيما تجمد رصيد المنتخب الكويتي عند 3 نقاط.

الكويت ضد البحرين:

وبدأت مباراة الكويت ضد البحرين بشكل سريع، وأهدر المنتخب البحريني فرصة التقدم في الدقيقة الأولى، وأضاع كميل الأسود وعلي المذن أكثر من فرصة، وسط تألق كبير من حميد القلاف.

وظهر الأزرق هجوميًّا في الدقيقة العاشرة، بعدما أرسل بدر المطوع عرضية مميزة للاعب يوسف ناصر، لعبها رأسية ولكن الحارس أمسك الكرة، وأهدر المنتخب البحريني فرصتين عن طريق سيد مهدي ومهدي الحميدان.

واستغل علي المذن هجمة مرتدة سريعة وانفرد بحارس الأزرق، وسجل الهدف الأول في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول من مباراة الكويت ضد البحرين بتقدم الأخير بهدف دون رد.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، حصل الأزرق على ركلة جزاء في الدقيقة 57، سددها يوسف ناصر بنجاح، وسجل اللاعب ذاته هدف آخر، إلا أن حكم مباراة الكويت ضد البحرين ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو بداعي التسلل.

وتقدم المنتخب البحريني في الدقيقة 70 عن طريق تسديدة مميزة من جاسم الشيخ، ونجح البديل تياجو في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 83، وتمكن البديل أحمد الزنكي من تقليص الفارق وإحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 85.

وسجل تياجو الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي مباراة الكويت ضد البحرين بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتأهله برفقة الأخضر عن المجموعة الثانية إلى نصف النهائي.