#البحرين تُسجل الهدف الأول في شباك #السعودية
في نهائي خليجي 24

#البحرين تُسجل الهدف الأول في شباك #السعودية

2019/12/08
الساعة 8:48 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

تمكن منتخب البحرين من إحراز الهدف الأول في نهائي خليجي 24، في شباك المنتخب السعودي عبر اللاعب محمد الرميحي.

ونجح الرميحي في إضافة الهدف الأول للمنتخب البحريني في الدقيقة السبعين بعد عرضية أرضية، لم يتعامل معها دفاع المنتخب السعودي بالشكل المطلوب.

وأنهى المنتخب السعودي الشوط الأول أمام نظيره البحريني في نهائي خليجي 24 بالتعادل السلبي؛ حيث لم ينجح الأخضر في تنفيذ سيناريو لقاء دور المجموعات أمام البحرين.

وكان سيناريو لقاء دور المجموعات أظهر تفوقًا هجوميًّا مع خلق فرص عديدة للأخضر أسفرت عن الهدف الأول للاعب عبدالله الحمدان في الدقيقة الـ29 من الشوط الأول وقتها في شباك البحرين.

وفي الشوط الأول من المباراة النهائية، لم يخلق الأخضر فرصًا هجومية عديدة، حيث صنع الخطورة مرتين عبر تسديدة سالم الدوسري التي ارتطمت بالعارضة، وعبر ركلة جزاء سلمان الفرج التي أهدرها في الدقيقة العاشرة.

يذكر أن مباراة السعودية والبحرين تُقام على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في قطر.

وكان المنتخب السعودي تأهل لنهائي خليجي 24 على حساب منتخب قطر، بينما تأهل منتخب البحرين على حساب منتخب العراق.

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