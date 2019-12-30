البحرين: نؤيد القصف الأمريكي على حزب الله في العراق وسوريا

المواطن - واس

أيدت مملكة البحرين القصف الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية على منشآت كتائب حزب الله في كل من العراق وسوريا، وذلك ردًا على الأعمال الإجرامية المتكررة التي تقوم بها هذه الكتائب الإرهابية.

وأشادت مملكة البحرين بالدور الإستراتيجي المهم الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في التصدي للجماعات الإرهابية في المنطقة، مجددة موقفها الداعم لكل الجهود والخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل ضمان الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وشنت الولايات المتحدة غارات على 5 منشآت لكتائب “حزب الله العراقي”، في العراق وسوريا، ردًّا على مقتل أمريكي، بعد هجوم على قاعدة أمريكية في العراق قبل أيام.

وقال بيان للجيش الأمريكي: إن الضربات الأمريكية في العراق وسوريا، استهدفت 5 منشآت لكتائب “حزب الله”، منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.

وشنت طائرات مسيرة ضربات على مقر الحشد الشعبي “اللواء 45″، في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، غربي العراق. وذكرت مصادر محلية أن المستهدف من هذه الغارات كتائب “حزب الله العراقي”.

وقال مصدر أمني بحسب “سكاي نيوز عربية”: إن 3 قتلى من بينهم آمر اللواء 45 وخمسة جرحى هم حصيلة القصف الذي طال مقر ميليشيا حزب الله في القائم، بحسب إحصاء أولي.

وكانت مصادر أمنية قد ذكرت لوكالة فرانس برس، الجمعة، أنها تعتقد أن كتائب “حزب الله”، أحد أبرز فصائل الحشد الشعبي المدعومة من إيران، والمدرجة على القائمة السوداء في الولايات المتحدة، هي المسؤولة عن هجوم صاروخي طال قاعدة عسكرية أمريكية قرب مدينة كركوك يوم الجمعة الماضية؛ مما أسفر عم مقتل متعاقد أمريكي مدني.

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