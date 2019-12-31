البرد يقتل أكثر من 50 شخصًا في بنجلاديش

المواطن - متابعة

لقي ما لا يقل عن 50 شخصًا مصرعهم، حتى أول أمس الأحد؛ بسبب موجة البرد القارس التي تجتاح حاليًّا بنجلاديش.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية أن أدنى درجة حرارة بالبلاد لهذا العام سُجلت في الصباح الباكر عند 4.5 درجة مئوية في بلدة تيتوليا الحدودية في شمال بنجلاديش.

وقالت عائشة أختر، وهي مسؤولة كبيرة في مديرية الصحة الحكومية: إن ما لا يقل عن 17 شخصًا لقوا حتفهم بسبب التهاب حاد في الجهاز التنفسي، بينما توفي 33 آخرون بسبب الإسهال وأمراض أخرى في أنحاء بنجلاديش خلال الفترة من أول نوفمبر إلى 28 ديسمبر.

وأضافت أن المستشفيات مكتظة بالمصابين بأمراض مرتبطة بالبرد مثل الإنفلونزا والجفاف والالتهاب الرئوي.

وتابعت قائلة: إن ذوي الدخل المحدود، خاصة العمال، هم الأكثر تضررًا من الطقس البارد لافتقارهم إلى الملابس الدافئة، كما أن الكثيرين معرضون للإصابة بأمراض مثل الالتهاب الرئوي، خاصة الأطفال وكبار السن.

وقال مكتب الأرصاد الجوية: إن موجة البرد القارس المصحوبة برياح باردة وضباب كثيف ستستمر على الأرجح لبضعة أيام.

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