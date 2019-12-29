البرفسور اللعبون: لصوص الآثار يعبثون بنصلة جريف سدير

المواطن - حسن عسيري - الرياض

قام صباح اليوم الأحد البرفسور‏ الجيولوجي الدكتور عبدالعزيز اللعبون برحلة لعمل دراسات جيولوجية في حصاة جريف في سدير.

وقال اللعبون في تصريح لـ” المواطن “: تقودني رحلاتي الجيولوجية في الجبال، وعبر مواقع تراثية، وعند معالم أثرية، فأصاب بهلع وأسف لما تتعرض له هذه المواقع من عبث وتدمير وتشويه، فالكثير من الرسوم الصخرية التي تركها لنا إنسان جزيرة العرب القديم منذ آلاف السنين على صفحات صخور الجبال وعلى صخور ضفاف الأودية لم تسلم من تشويه العابثين بالخربشات فوقها أو إطلاق النار عليها، مضيفًا أنه من العجيب أنه حتى المناطق القريبة من الجبال المنعزلة لم تسلم من النبش.

وتابع اللعبون: “لقد وقفت اليوم على نصلة جريف في سدير، فوجدتها تعرضت للنبش في عدد من المواقع، وأظن أن سبب ذلك ما يوجد حول تلك النصلة من المعالم السياحية المحيطة بهذا المعلم الجيولوجي – الأثري.

ولفت إلى أن ما يوجد على صخور النصلة من رسومات صخرية قديمة، أغرت لصوص الآثار وصائدي الكنوز فظنوا أن في الموقع مبتغاهم، فقاموا بالنبش بواسطة جرافات وتم حفر حُفر عميقة ولها أنفاق.

وقال الدكتور اللعبون يتبين لنا أن العابثين في هذه المواقع قد اطمئنوا خلال عبثهم واستبعدوا من يراقبهم وأمنوا العقوبة، فصالوا وجالوا، فمتى ينتشر الوعي العام بتراثنا وآثارنا، ومتى تطبق الأنظمة لحمايتها، ومتى تنزل العقوبات على العابثين بها.

تابعنا على تواصل معنا على