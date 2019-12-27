البرلماني العراقي ينذر الرئيس : اسحب الاستقالة أو نعتمدها

المواطن - متابعة

أضع استقالتي بتصرف البرلمان.. كلمة قالها الرئيس العراقي برهم صالح أمس في محاولة للخروج من المأزق الدستوري التي تمر به البلاد بعد رفضه تكليف مرشح كتلة البناء لتشكيل الحكومة لكن الأمور يبدو أنها ستأخذ منحى آخر.

وأعلن البرلمان العراقي اليوم أن استقالة الرئيس ستعتبر نافذة ما لم يتقدم بسحبها من البرلمان خلال 7 أيام اعتبارًا من يوم أمس الخميس.

وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي بشير الحداد إنه في حال لم يسحب رئيس الجمهورية رسالته فستعتبر استقالة رسمية خلال أسبوع.

من جانبه أوضح رئيس هيئة النزاهة الأسبق حسن الياسري، اليوم الجمعة، حكم الدستور في إعلان رئيس الجمهورية برهم صالح الاستعداد للاستقالة.

وقال الياسري في بيان نشرته مصادر عراقية إن “خطاب رئيس الجمهورية الموجه للبرلمان الذي يُعرب فيه عن استعداده لتقديم استقالته لا يعني تقديم الاستقالة البتة، ولا يرتب أي أثر دستوري، ما يجعله سلوكًا سياسيًا لا علاقة له بالدستور”.

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