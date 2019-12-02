البريكان: التأهل هدية للجمهور.. وهدفنا المباراة النهائية

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فراس البريكان، عن سعادته بالتأهل الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

وفاز الأخضر على عمان بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل فراس البريكان هدفًا، فيما أحرز هتان باهبري هدفين، ليرفع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية.

وعلق البريكان على نتيجة مباراة الأخضر وعمان خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “مبروك الفوز لنا وللمنتخب السعودي والتأهل إلى نصف النهائي هدية للجمهور”.

وتابع حديثه عن أداء الأخضر في كأس الخليج قائلًا: “مباراة الكويت كان هناك أداء دون نتيجة، استغلها المنتخب الكويتي، والمباراة الثانية ضد البحرين أداء ونتيجة، ومباراتنا ضد عمان حققنا الفوز وتأهلنا”.

واختتم البريكان تصريحاته قائلًا: “الآن نسينا مباراة عمان ونفكر في مواجهة قطر، أمامنا يومين لكي نستعد سواء بدنيًّا أو ذهنيًّا، وإن شاء الله نُحقق الفوز ونصل إلى المباراة النهائية.. وأتمنى دعوات الجمهور ومساندتهم لنا”.