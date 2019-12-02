البريكان يهز شباك #عمان بتسديدة صاروخية

المواطن - مروة نبيل

نجح نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم فراس البريكان في هز شباك عمان، عند الدقيقة 25 من أحداث الشوط الأول، ليمنح الأخضر التقدم بتسديدة صاروخية.

ويلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد عمان- الآن- على ملعب عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

وقبل مباراة السعودية ضد عمان اليوم، يتصدر المنتخب العماني ترتيب المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي برصيد 4 نقاط، فيما يقع الأخضر في المركز الثالث، وبفارق الأهداف عن الكويت صاحب الوصافة.