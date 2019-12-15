البريك: واثقون من الفوز على #فلامنغو

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد البريك، عن تمنياته بالفوز على فلامنغو البرازيلي، والتأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2019.

وبدأ الهلال بطل آسيا 2019 مشواره في كأس العالم للأندية بالفوز على الترجي الرياضي التونسي بطل إفريقيا للموسم الثاني على التوالي بهدف دون رد، سجله الفرنسي بافيتيمبي جوميز، ليخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

وتحدث البريك عن مباراة الهلال ضد الترجي قائلًا: “حققنا المهم في هذه المباراة، وهو الفوز، والجميع استمتعوا بهذه المباراة الكبيرة والقوية ضمن كأس العالم للأندية.. المباراة كانت جميلة للغاية اليوم، وكانت الأجواء جميلة في الملعب”.

وأضاف خلال تصريحاته التي أبرزها موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قائلًا: “نحن سعداء بتجاوز الدور الأول من البطولة، والآن أمامنا مرحلة مهمة في مباراة الدور قبل النهائي”.

واختتم محمد البريك تصريحاته قائلًا: “المباراة المقبلة أمام فلامينغو البرازيلي ستكون بالتأكيد أصعب، ونأمل أن يحالفنا التوفيق خلالها، لكننا واثقون من تجاوز هذه المباراة كما فعلنا أمام الترجي”.