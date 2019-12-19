البكيري لـ الاتحاديين: ساندوا العميد وإلا اذهبوا غير مأسوف عليكم

المواطن - محمد سمعه

وجه الإعلامي محمد البكيري رسالة مفتوحة إلى كل رجالات الاتحاد من رؤساء سابقين وشرفيين سابقين ولاحقين، بعد هزيمة الاتحاد القاسية اليوم برباعية أمام الفيحاء بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب البكيري تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر قائلًا: رسالة مفتوحة إلى كل رجالات الاتحاد من رؤساء سابقين وشرفيين سابقين ولاحقين، إن لم يكن لكم في مرحلة كهذه تحرك وكلمة وموقف، في ناديكم ومع أعلى سلطة رياضية لاختيار خارطة طريق إصلاحية لعميد الأندية.

وأضاف البكيري: إذا لم يكن لكم دور فاذهبوا إلى جحيم التاريخ غير مأسوف عليكم.

وبعد مباراة الفيحاء ضد الاتحاد اليوم، رفع الفريق البرتقالي رصيده إلى 16 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد العميد عند 12 نقطة فقط في المركز الثالث عشر.

من ناحية أخرى، ظهرت علامات الحزن والحسرة على رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي بعدما اهتزت شباك فريقه بالهدف الثالث ضد الفيحاء.

وكانت مباراة الفيحاء ضد الاتحاد قد بدأت بشكل سريع، وتمكن الفريق البرتقالي من هز شباك العميد بعد مرور 3 دقائق فقط على انطلاق اللقاء عن طريق النجم التشيلي روني فرنانديز من ركلة جزاء، وتعادل البرازيلي رومارينيو عند الدقيقة 24.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سجل الفيحاء الهدف الثاني عند الدقيقة 49 عن طريق صامويل أوسو، قبل أن يُسجل فرنانديز الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ركلة جزاء عند الدقيقة 70.

وعزز الفريق البرتقالي تقدمه بهدف رابع عن طريق فرنانديز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لتنتهي مباراة الفيحاء ضد الاتحاد بهزيمة العميد برباعية.

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