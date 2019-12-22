البلطان يكشف الكواليس ويُحبط الهلال

المواطن - محمد سمعه

كشف خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، حقيقة اهتمام الهلال بالتعاقد مع اللاعب عبدالله الحمدان مهاجم نادي الشباب.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي أقامه البلطان أمس السبت قال: كل ما قيل حول وجود مفاوضات من الهلال لعبدالله الحمدان أو قرب انتقاله للهلال هو مجرد ” أكاذيب”.

الحمدان يتألق مع الأخضر

وكانت تقارير صحافية قالت إن الهلال مهتم وبقوة بالتعاقد مع عبدالله الحمدان الذي تألق مع المنتخب السعودي في خليجي 24، بعدما سجل هدف العبور للمباراة النهائية في البطولة في شباك المنتخب القطري في دور نصف النهائي.

وربما يرفض الشباب برئاسة خالد البلطان التفريط في عبدالله الحمدان للهلال مستقبلًا، خاصة أن وضع الليث حاليًا في جدول الدوري السعودي غير جيد إضافة إلى أن اللاعب نفسه صرح وقال بأنه يشعر بالراحة في الشباب ولا يفكر في الرحيل.

الهلال يكشف قيمة عرضه

وقيل إن الهلال ينوي تجهيز عرض يتخطى الـ25 مليون ريال للتعاقد مع عبدالله الحمدان في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويحتل نادي الشباب، المركز العاشر في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة.

ويستعد نادي الشباب، لمواجهة فريق الشرطة العراقي غدًا الاثنين في ذهاب دور الثمانية بالبطولة حيث تُقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” بالرياض.

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