البياوي: العدالة سيقدم مستوى مشرفًا أمام بطل آسيا

المواطن - مروة نبيل

شدد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة، التونسي ناصيف البياوي، على صعوبة مباراة الهلال، مؤكدًا أن أداء اللاعبين تطور كثيرًا.

وقال المدرب التونسي: “الفريق سيُقدم أداء مشرفًا أمام بطل آسيا الهلال غدًا.. لاعبونا فنيًّا في تطور متصاعد وقادرون على الحصول على نقاط إيجابية”.

وتابع خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الذي عُقد مساء اليوم الأحد: “مباراة الهلال صعبة، حيث إنه فريق قوي على المستوى الفردي والجماعي؛ لما يملكه من إمكانيات”.

وأضاف: “الغيابات المختلفة التي نتعرض لها في كل مباراة لم تخدمنا في الوقوف على تشكيلة مستقرة وهي إما بسبب الإصابة أو البطاقات الملونة أو بمشاركة عدد من اللاعبين مع المنتخب تحت 23 عامًا وابتعاد عدد آخر عن مستوياتهم”.

واختتم ناصيف البياوي تصريحاته قائلًا: “ما قدمناه في المواجهتين الماضيتين سيشفع لنا أن نقدم المزيد أمام الهلال”.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره العدالة على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، مساء يوم غد الاثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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