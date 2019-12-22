البيت الأبيض لا يريد محاكمة مطولة لترامب

المواطن - متابعة

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، يوم أمس الأحد: إن البيت الأبيض لا يرغب في أن تطول إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى ارتياح الرئيس للمثول للمحاكمة دون طلب شهود للدفاع عنه.

وأقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون توجيه اتهامين لترامب يوم الأربعاء؛ بسبب ضغطه على أوكرانيا للتحقيق مع منافس سياسي له. وفرص إدانة وعزل ترامب خلال هذه المحاكمة ضئيلة؛ بسبب سيطرة رفاقه الجمهوريين على مجلس الشيوخ.

ويضغط الديمقراطيون من أجل دعوة مساعدين كبار لترامب للإدلاء بشهاداتهم، لكن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يريد أن تتم المحاكمة دون دعوة شهود جدد.

وأكد مارك شورت، مدير مكتب نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتلفزيون (إن بي سي) أن البيت الأبيض يدعم هدف ماكونيل بأن تكون المحاكمة سريعة.

وأضاف: ”الشعب الأمريكي سئم من هذه المكيدة“.

وترامب هو ثالث رئيس أمريكي في التاريخ يواجه المساءلة.

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