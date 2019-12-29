التأمينات توضح موقف أبناء المتوفين من الحصول على المعاش

التأمينات توضح موقف أبناء المتوفين من الحصول على المعاش

2019/12/29
الساعة 10:39 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشفت التأمينات الاجتماعية عن موقف أبناء المشتركين المتوفين ومدى أحقيتهم في الحصول على حقوق والديهم.

أوضحت التأمينات الاجتماعية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يحق لأبناء المشترك والمشتركة المتوفين الجمع بين الحقوق التأمينية المستحقة عن والديهما.

وقالت التأمينات في تغريدة أخرى: إن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند يوفر للمتعطل عن العمل: (الدخل المادي – المساعدة في البحث عن فرص وظيفية – التدريب ).

وفي سياق متصل قالت التأمينات الاجتماعية إن الحد الأدنى لفرع المعاشات هو 1500 ريال، جاء ذلك رداً على سؤال أحد المستفيدين قال فيه: كيف يتم تعديل أجر الموظف في التأمينات ؟ علماً أن خانة إدخال الأجور السنوية لا تظهر وهل هناك حد أدنى للأجور للسعوديين للحصول على المعاش؟

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