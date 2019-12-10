التايمز تصف إلغاء المدخلين المنفصلين للمطاعم : قرار تاريخي

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أبرزت صحيفة التايمز البريطانية قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية، الخاص بعدم إلزام المطاعم بأن يكون لها مدخل للعوائل والأسر وآخر للعزاب ضمن مجموعة من الاشتراطات البلدية طالت أماكن الترفيه والمطاعم والمدارس الأهلية وغيرها.

ووصفت التايمز هذا القرار بالقرار المهم يدخل التاريخ في إطار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الأخيرة التي تشهدها المملكة.

وواصلت الصحيفة: بيان وزارة الشؤون البلدية والقروية جاء صادقًا، ليعلن عن إجراء جديد تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يفيد بتخفيف القيود الاجتماعية في المملكة، وذلك بعد السماح للنساء بقيادة السيارات، والسماح بالعديد من صور الترفيه التي تفاعل معها المواطنون بشكل واع.

وقالت الصحيفة إن الخطوة الجديدة تأتي ضمن قرارات أخرى، دفع بها ولي العهد محمد بن سلمان، لتطبيق إصلاحات اجتماعية شاملة؛ بهدف جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل أكبر.