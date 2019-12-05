الترفيه تنظم أضخم مهرجان موسيقي بالشرق الأوسط
خلال الفترة بين 19 وحتى 21 ديسمبر

الترفيه تنظم أضخم مهرجان موسيقي بالشرق الأوسط

2019/12/05
الساعة 9:57 صباحًا
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكدت الهيئة العامة للترفيه، اليوم الخميس، أنها ستنظم قريبًا أضخم مهرجان موسيقي فني في الشرق الأوسط.


وقالت الترفيه في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر إنه سيتم تنظيم مهرجان مدل بيست، والذي سيتيح للمواهب الوطنية الاستفادة من كل الخبرات والمواهب العالمية المشاركة في مختلف المجالات الفنية.
من جهتها، أعلنت صفحة مدل بيست أن المهرجان سيكون خلال الفترة بين 19 وحتى 21 ديسمبر الجاري.

ولفتت إلى أن التذاكر متاحة عبر الموقع الإلكتروني أو عبر فروع فيرجن ميجا ستورز في المملكة، فيما يبدأ سعرها من 375 ريالاً حتى 4750 ريالاً.

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