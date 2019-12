الترفيه تنظم أضخم مهرجان موسيقي بالشرق الأوسط

المواطن - الرياض

أكدت الهيئة العامة للترفيه، اليوم الخميس، أنها ستنظم قريبًا أضخم مهرجان موسيقي فني في الشرق الأوسط.

الموعد ١٩-٢١ ديسمبر في الرياض.

أضخم مهرجان موسيقي فني في الشرق الأوسط. #مدل_بيست

Beast drops December 19th-21st in Riyadh.

The biggest music and arts festival in the region, and beyond.#MDL_Beast

For tickets:https://t.co/WKYWcM6oBL pic.twitter.com/QWLUkaqJoh

