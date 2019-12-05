الترفيه تنظم أضخم مهرجان موسيقي بالشرق الأوسط

المواطن - الرياض

أكدت الهيئة العامة للترفيه، اليوم الخميس، أنها ستنظم قريبًا أضخم مهرجان موسيقي فني في الشرق الأوسط.

الموعد ١٩-٢١ ديسمبر في الرياض. أضخم مهرجان موسيقي فني في الشرق الأوسط. #مدل_بيست Beast drops December 19th-21st in Riyadh.

The biggest music and arts festival in the region, and beyond.#MDL_Beast For tickets:https://t.co/WKYWcM6oBL pic.twitter.com/QWLUkaqJoh — MDLBeast (@MDLBeast) December 4, 2019



وقالت الترفيه في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر إنه سيتم تنظيم مهرجان مدل بيست، والذي سيتيح للمواهب الوطنية الاستفادة من كل الخبرات والمواهب العالمية المشاركة في مختلف المجالات الفنية.

من جهتها، أعلنت صفحة مدل بيست أن المهرجان سيكون خلال الفترة بين 19 وحتى 21 ديسمبر الجاري.

ولفتت إلى أن التذاكر متاحة عبر الموقع الإلكتروني أو عبر فروع فيرجن ميجا ستورز في المملكة، فيما يبدأ سعرها من 375 ريالاً حتى 4750 ريالاً.