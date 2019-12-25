التسديد سلاح الحزم والهلال في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يعتمد فريقا الحزم والهلال على التسديد من خارج منطقة الجزاء لهز شباك المنافسين خلال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الحزم والهلال

ويلعب الحزم والهلال ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الخميس، على ملعب نادي الحزم في الرس.

ونجح الحزم والهلال في تسجيل أهدافًا من خارج منطقة الجزاء أكثر من أي فريق آخر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، برصيد 4 أهداف لكل منهما، وذلك مع استثناء الركلات الحرة المباشرة.

وتُعتبر مباراة الحزم والهلال الأولى التي يخوضها الزعيم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منذ فترة، نظرًا لانشغاله بالمشاركة في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية، ويطمح الظهور بشكل مميز وخطف الثلاث نقاط.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الحزماوي لتحسين نتائجه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحقيق الفوز في مباراة الحزم والهلال خاصة أنها على أرضه ووسط جماهيره.

وقبل مباراة الحزم والهلال غدًا، يحتل الفريق الحزماوي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الخامس برصيد 20 نقطة، ولكنه يملك 3 مباريات مؤجلة.

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