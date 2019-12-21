التعادل الإيجابي يحسم مباراة الهلال ومونتيري .. واللجوء لركلات الترجيح

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الهلال ومونتيري المكسيكي، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في الوقت الأصلي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وسجل لفريق الهلال كل من البرازيلي كارلوس إدواردو والفرنسي غوميز في الدقيقتين الـ34 والـ65 من عمر اللقاء، بينما سجل لنادي مونتيري كل من جونزاليس وميزا في الدقيقتين الـ55 والـ60.

يذكر أن مباراة الهلال ومونتيري تُقام على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

ويطمح الفريق الهلالي للفوز في ركلات الجزاء الترجيحية، من أجل حصد الميدالية البرونزية للمرة الأولى في تاريخه، في مشاركته الأولى بمونديال الأندية.

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